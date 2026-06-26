После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

НБУ обновил официальные курсы валют на понедельник, 29 июня.

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Курс валют на 29 июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 29 июня

Насколько укрепил свои позиции евро

Какой курс злотого установлен на 29 июня

На понедельник, 29 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Американская валюта продолжает терять свои позиции, тогда как евро значительно вырос по отношению к гривне. Злотый также укрепился по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 29 июня

На понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,85 гривни за доллар. Американская валюта потеряла свои позиции по отношению к гривне на 7 копеек по сравнению с пятницей, 26 мая.

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Курс евро на 29 июня

Курс евро значительно вырос по отношению к гривне. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 гривни за один евро, что на 21 копейку больше, чем в пятницу, 26 июня.

Курс злотого на 29 июня

Польский злотый укрепился. На среду НБУ установил официальный курс польского злотого на уровне 11,92 гривни за злотый, что на 5 копеек больше, чем накануне.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара и евро в июле — эксперт

В июле валютный рынок Украины может находиться под влиянием нескольких ключевых факторов, среди которых активность импортеров, динамика цен на энергоносители, объемы международной финансовой поддержки и ситуация с безопасностью. Об этом в комментарии Главреду сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его оценкам, курс доллара в этот период, скорее всего, будет колебаться в пределах 44,5–45,5 грн/$, тогда как евро может находиться в диапазоне 51–53 грн/€, при условии, что соотношение евро к доллару на мировых рынках будет оставаться в коридоре 1,14–1,18

"То есть общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в приемлемом режиме — без чрезмерных колебаний", — подытожил Лесовой.

Курс валют — последние новости

Главред ранее писал, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что ближайший месяц прояснит ситуацию с курсом. По его оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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Об источнике: ПриватБанк ПриватБанк — крупнейший по размеру активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрирован 19 марта 1992 года. Одним из первых внедрил в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания банка и его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия.

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