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Стало известно, почему пошел на дно сухогруз с украинцами на борту

12 марта 2021, 10:20

Спасенные украинские моряки прибыли в порт румынской Констанцы.

Румыния, флаг
В Румынии спасили украинских моряков с затонувшего сухогруза / @mae.romania

Украинские моряки, спасенные с затонувшего судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко в Twitter в пятницу.

По его словам, руководитель посольства Украины в Румынии и консулы вместе с моряками, они оказывают им необходимую консульскую помощь.

Он также опубликовал видео со спасенными украинскими моряками в румынской Констанце.

Как рассказал Суспильному исполняющий обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Андрей Глазков, сухогруз Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту разломился на волне.

"В 5 утра подало знак SOS и за 2:00 оно затонуло. Первая причина этого события - сложные погодные условия. И, к сожалению, несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна", - подчеркнул он.

Он пояснил, что судно должно было двигаться в 20 милях от берега при высоте волны не более 3-х метров: "По моей информации, высота волны была 4 метра и они двигались направления от Крыма до Констанцы. То есть они не соблюдали дистанцию. Высота волны была 4 метра - это настоящий шторм. Черное море очень опасно, там резкие, короткие волны".

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Глазков добавил, что вызывает вопросы и состояние судна: "Очевидно, что оно уже было старое. Хотя, даже если бы оно было новое, все равно есть другие ограничения. Нельзя, чтобы такое судно было в таком районе в таких условиях. Это очень опасно".

Что известно о судне Volgo Balt 179

  • Судно было спущено на воду в 1973-ем году.
  • Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, длина - 114 метров.
  • Судно ходило под флагом Коморских островов.
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