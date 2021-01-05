Стало известно, покинула ли Супрун Украину на самом деле

Ульяна Супрун не покидала Украину, утверждает Станислав Грещишин / УНИАН

Директор общественной организации ARC.UA, одним из основателей которой является бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, Станислав Грещишин сказал, покинула ли экс-чиновница Украину на самом деле.

Супрун не покидала пределы Украины, приводит слова Грещишина Сегодня.

По словам собеседника, сведения о выезде бывшей и.о. главы Минздрава с территории Украины не соответствуют действительности.

Ранее директор Украинско-американского бюро защиты прав человека и глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман сообщил, что Ульяна Супрун покинула Украину.

Эксперт поделился, что она 4 января вылетела в США. Глузман отметил, что не знает, Супрун улетела из Украины "с концами" или на какое-то время.