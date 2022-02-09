Ставят свою "метку": коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дороги

Коммунальщики поставили свою "метку" на авто / Скриншот

В Каменском Днепропетровской области коммунальщики, которые вывозят мусор, начали по-своему наказывать водителей-нарушителей ПДД.

Тем, кто паркуются, где заблагорассудится, они оставляют "сюрпризы" на капотах автомобилей.

В Сети появилось видео такого наказания, на кадрах которого видно, что из-за неправильно припаркованного авто мусоровоз не смог подъехать к мусорным бакам во дворе между многоэтажками.

Работникам коммунального хозяйства пришлось совать контейнеры к мусоровозу, чтобы их опустошить.

В итоге они оставили несколько пакетов с мусором на капоте авто.

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Напомним, в Киеве при расчистке улиц от снега от руки коммунальщика пострадал делиниатор. Столбик, ограничивающий заезд автотранспорта на тротуары, оказался "не в том месте" и попал под руки работнику.

Ранее в Оболонском районе Киева мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе. Мужчина неоднократно обращался с этой просьбой в ЖЭК, но замены покрытия коммунальщиками так и не дождался и делал всю работу сам

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