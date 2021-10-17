Вода текла с люстры и из розеток: харьковчанин срезал батареи, затопил 15 квартир и уехал на работу

В Харькове 60 квартир остались без отопления из-за действий соседа с 5-го этажа / Скриншот You Tube-канал Суспільне

Житель одного из районов города Харькова затопил 15 квартир и оставил без отопления целый жилой дом. Он еще весной срезал в своей квартире на пятом этаже трубы и батареи, после чего уехал на заработки. Потоп в доме начался после того, как коммунальщики пустили воду для отопления. Теперь виновника ситуации ищут соседи, а сам он не выходит на связь.

Как сообщает Суcпільне, инцидент произошел в одном из домов в районе ХТЗ. На улице Мира 14 октября коммунальная служба пустила воду для отопления, после чего произошел потоп. Местные жители утверждают, что виновником инцидента является их сосед с 5-го этажа, который, как выяснилось, еще весной срезал трубы и батареи в своей квартире, и отправился на заработки. Соседи пока не могут с ним связаться.

"Товарищ ненадежный, он пьет. Перед майскими праздниками видели как он выносил, срезал ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", - сказала Татьяна Новикова, жительница дома, где произошел потоп.

По словам Татьяны Бондаревой, ее внучка, которая живет под той самой квартирой, рассказала, что вода текла с люстры и даже из розеток. Во избежание проблем с проводкой и пожаром, жильцы решили полностью отключить электричество. В другой квартире от воды испортился навесной потолок в детской комнате. Детей пришлось отправить к бабушке, а конструкцию разобрать.

Уже 15 октября весь подъезд – 60 квартир – остался без отопления. Как рассказала глава районного участка коммунального предприятия Жилкомсервис Любовь Степанова, отопления планируют восстановить в понедельник,18 октября. Причем, по ее словам, из-за выходных и прорыв на теплотрассе пока невозможно отключить квартиру виновника от общей сети.

Юрист Роман Чумак утверждает, что если жители подъезда обратятся с коллективным иском в суд, то владелец квартиры будет вынужден заплатить соседям компенсацию. Если денег у него не окажется, исполнители могут выселить мужчину, а его квартиру – продать, чтобы покрыть расходы.