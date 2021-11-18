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В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе

18 ноября 2021, 13:40

Работники ЖЭКа даже не извинились, но поблагодарили жильцов.

Замену линолеума он сделал за свои деньги / t.me/kyiv_n

В Оболонском районе Киева мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе.

Мужчина неоднократно обращался с этой просьбой в ЖЭК, но замены покрытия коммунальщиками так и не дождался и делал всю работу сам, пишет Telegram-канал "Киев сейчас"

Замену линолеума он сделал за свои деньги, но вместо благодарности от ЖЭКа, получил вот такое сообщение:

Скриншот переписки / t.me/kyiv_n

В ЖЭКе заявили, что это именно их работники заменили линолеум. И "закрыли" в журнале обращение граждан.

Скриншот переписки

После того как мужчина возмутился подобным заявлением, в ЖЭКе поблагодарили за "небезразличие и поддержание подъезда в хорошем состоянии".

Ранее мы рассказывали, что в Луцке на проспекте Возрождения в одном из домов живет женщина, которая выходит из своей квартиры через окно ‒ потому что боится сатаны. В подъезде установили кодовый замок, однако она им принципиально не пользуется.

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Автор: Сергей Кущ
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