В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе

Работники ЖЭКа даже не извинились, но поблагодарили жильцов.
В Оболонском районе Киева мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе.
Мужчина неоднократно обращался с этой просьбой в ЖЭК, но замены покрытия коммунальщиками так и не дождался и делал всю работу сам, пишет Telegram-канал "Киев сейчас"
Замену линолеума он сделал за свои деньги, но вместо благодарности от ЖЭКа, получил вот такое сообщение:
В ЖЭКе заявили, что это именно их работники заменили линолеум. И "закрыли" в журнале обращение граждан.
После того как мужчина возмутился подобным заявлением, в ЖЭКе поблагодарили за "небезразличие и поддержание подъезда в хорошем состоянии".
Ранее мы рассказывали, что в Луцке на проспекте Возрождения в одном из домов живет женщина, которая выходит из своей квартиры через окно ‒ потому что боится сатаны. В подъезде установили кодовый замок, однако она им принципиально не пользуется.
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