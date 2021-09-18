Людей затянуло в насос: в Кривом Роге трое коммунальщиков погибли страшной смертью

Трагедия произошла во время выполнения работ с повышенной опасностью.
В Кривом Роге открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий.
Трагедия произошла в субботу, 18 сентября, в ходе выполнения работ с повышенной опасностью, сообщает криворожское районное управление полиции в Facebook.
"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - сказано в сообщении.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщает ресурс Первый криворожский, трагедия произошла под Кривым Рогом 18 сентября, погибли трое сотрудников водоканала.
Тела погибших работников Кривбассводоканала уже достали.