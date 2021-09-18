Людей затянуло в насос: в Кривом Роге трое коммунальщиков погибли страшной смертью

Погибли трое работников Кривбассводоканала / dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий.

Трагедия произошла в субботу, 18 сентября, в ходе выполнения работ с повышенной опасностью, сообщает криворожское районное управление полиции в Facebook.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - сказано в сообщении.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

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Досудебное расследование продолжается.

Как сообщает ресурс Первый криворожский, трагедия произошла под Кривым Рогом 18 сентября, погибли трое сотрудников водоканала.

/ 1kr.ua

Тела погибших работников Кривбассводоканала уже достали.