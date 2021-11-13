"Код подъезда - от сатаны": в Луцке женщина боится дьявола и лазит в квартиру через окно

В Луцке женщина боится дьявола и лазит в квартиру через окно/ скриншот из видео

В Луцке на проспекте Возрождения в одном из домов живет женщина, которая выходит из своей квартиры через окно ‒ потому что боится сатаны. Об этом сообщает местный портал Konkurent.

В подъезде, где живет женщина, установили кодовый замок, однако жительница Луцка им принципиально не пользуется, поскольку убеждена, что "он от сатаны".

Поэтому женщина ежедневно вынуждена выходить из своей квартиры через окно с помощью лестницы, которую она потом прячет в подвале.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Карпатах построили "часовню Господню, установленную после явления дьявола".

На табличке написано, что часовня сооружена в честь явления дьявола 19 июля 2017 года в 13:28 между полониной Балтагура и горой Коман.

Между тем, как пишут местные журналисты, в областном лесном хозяйстве заявили, что строительство этой часовни не согласовывали и вообще не знают, кто соорудил объект.