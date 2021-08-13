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В Карпатах построили часовню на месте "явления дьявола": опубликовано фото

13 августа 2021, 08:20

На здании на табличке написано, что часовня сооружена в честь явления дьявола 19 июля 2017 года между карпатской полониной Балтагура и горой Коман.

Часовня
Та самая часовня / Facebook

В Карпатах построили "часовню Господню, установленную после явления дьявола". О необычной постройке сообщает портал Kurs.

Фото часовни опубликовал пользователь Иван Гудзь-Петрович на своей странице Facebook

Как видно на снимке, на табличке написано, что часовня сооружена в честь явления дьявола 19 июля 2017 года в 13:28 между полониной Балтагура и горой Коман.

Между тем, как пишут местные журналисты, в областном лесном хозяйстве заявили, что строительство этой часовни не согласовывали и вообще не знают, кто соорудил объект. Позже ситуацию описал руководитель Верховинского национального природного парка Михаил Нечай.

"Я знаю об этой часовне, она вызывает интерес у туристов. Никакого согласования на ее сооружение парк не давал. Кто ее построил, мне не известно", ‒ сообщил чиновник.

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Позднее журналисты сообщили, что часовню, которая должна защитить от дьявола, возвели по инициативе одного из работников Верховинского районного отделения управления СБУ в Ивано-Франковской области. А обряд освящения провели клирики Православной церкви Украины.

Часовня
Фото того самого "явления" / Facebook

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Напомним, ранее в Карпатах украинские мольфары дали прогноз о том, что в будущем ждет Россию и ее президента Владимира Путина.

"К сожалению, конец войны еще не близок, но вижу дальше улучшение Украины в сфере войны. Мы потихоньку будем отвоевывать наши территории", - рассказала современная мольфарка Магдалена Мочиовски.

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