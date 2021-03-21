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В Киеве BMW протаранил авто коммунальщиков: Ford разорвало

21 марта 2021, 10:01

Серьезное ДТП в Киеве произошло на проспекте Победы.

В столице иномарка влетела в авто коммунальщиков
В Киеве иномарка влетела в авто коммунальщиков / Скриншот с facebook.com/vartovi.espreso

В ночь на воскресенье, 21 марта, в Шевченковском районе Киева между станциями метро Политехнический институт и Шулявская произошло серьезное ДТП – легковой автомобиль BMW влетел в Ford Transit коммунальной службы Киевтеплоэнерго.

Авто коммунальщиков отбросило на расстояние около 100 метров, у него оторвана задняя ось, а BMW после аварии загорелся и превратился в груду металла, сообщают Вартові еспресо на своей странице в Facebook.

По его данным, в BMW ехали три человека, их госпитализировали. В тяжелом состоянии находились женщина-водитель и пассажир, который сидел на переднем сидении.

Пострадавшим после ДТП помогли парни, которые были очевидцами – помогли людям выбраться из легковушки, вызвали спасателей и вместе с другими водителями, которые пришли на помощь, погасили машину.

"...BMW ехал в крайней левой полосе в направлении метро Шулявская и, перестраиваясь в другую полосу, не тормозя влетела на полном ходу в заднюю часть малотоннажки. Удар был такой силы, что автомобиль коммунальной службы Киевтеплоэнерго отлетел на расстояние около 100 м и перевернулся на бок…", – отмечается в сообщении.

  • В Киеве иномарка влетела в авто коммунальщиков facebook.com/vartovi.espreso
  • В Киеве иномарка влетела в авто коммунальщиков facebook.com/vartovi.espreso
  • В Киеве иномарка влетела в авто коммунальщиков facebook.com/vartovi.espreso
  • В Киеве иномарка влетела в авто коммунальщиков facebook.com/vartovi.espreso
  • В Киеве иномарка влетела в авто коммунальщиков facebook.com/vartovi.espreso
После аварии движение по проспекту Победы в направлении метро Шулявская было перекрыто.

По сведениям dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел по адресу проспект Победы, 34.

  • Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами – это статья 286 Уголовного кодекса.
  • Наказание зависит от того, какие последствия повлекло нарушение.
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