В Киеве коммунальщик в разгар жуткой грозы из машины поливал клумбы / скриншот из видео

В Киеве на Левоборежье горожане заметили коммунальщика, который поливал клумбу прямо во время масштабной грозы и ливня. Видео инцидента выложили в Telegram-канале Киев оперативный.

В ролике видно, что, сотрудник киевской коммунальной службы не обращает никакого внимания на ливень и поливает с помощью специальной машины клумбу. "Кстати, самое время клумбу на Милютенко поливать", − говорится в описании к видео

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В Киеве на Трухановом острове коммунальщик с мотокосой наголо косил песчаный склон. Видео инцидента опубликовала в Facebook пользовательница Людмила Билека.

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В комментариях под видео девушка потом пояснила, что на склоне не было травы, а лишь торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой не более нескольких сантиметров.

В минувшем году в Одессе от чрезвычайно жаркой погоды начало плавиться дорожное покрытие.

Это привело к тому, что битум, который сотрудники коммунальных служб использовали для ремонта, в массовом порядке потек по улицам. Коммунальщикам пришлось на ходу из фургона разбрасывать песок.