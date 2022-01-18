Сеть удивило видео, как киевский коммунальщик "сражался" с тротуарным столбиком

Мужчине удалось "побороть" делиниатор.
В Киеве при расчистке улиц от снега от руки коммунальщика пострадал делиниатор. Столбик, ограничивающий заезд автотранспорта на тротуары, оказался "не в том месте" и попал под руки работнику.
Об этом свидетельствует, курьезное видео, которое распространили столичные Телеграм-каналы.
В описании сказано, что инцидент произошел на улице Большой Васильковской. На кадрах видно, как два трактора расчищают снег на тротуаре, однако не могут выехать из-за столбиков.
"Коммунальщики решили демонтировать ограждение вместе со снегом. Большая Васильковская, 56", - сказано в описании к видео.
Ситуация разрешилась тем, что один из них просто снес делиниатор и со спокойной душой поехал дальше работать.
Между тем, добавим, что при заезде за делиниатор водителям светит штраф.
Напомним, в Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию от снега, заставят заплатить.
Правила благоустройства территории населенного пункта приняты по всей Украине. А именно в этих правилах и указано: предприниматели должны содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства.
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