Сеть удивило видео, как киевский коммунальщик "сражался" с тротуарным столбиком

Столбик на место так и не поставили / Скриншот

В Киеве при расчистке улиц от снега от руки коммунальщика пострадал делиниатор. Столбик, ограничивающий заезд автотранспорта на тротуары, оказался "не в том месте" и попал под руки работнику.

Об этом свидетельствует, курьезное видео, которое распространили столичные Телеграм-каналы.

В описании сказано, что инцидент произошел на улице Большой Васильковской. На кадрах видно, как два трактора расчищают снег на тротуаре, однако не могут выехать из-за столбиков.

"Коммунальщики решили демонтировать ограждение вместе со снегом. Большая Васильковская, 56", - сказано в описании к видео.

Ситуация разрешилась тем, что один из них просто снес делиниатор и со спокойной душой поехал дальше работать.

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Между тем, добавим, что при заезде за делиниатор водителям светит штраф.

Напомним, в Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию от снега, заставят заплатить.

Правила благоустройства территории населенного пункта приняты по всей Украине. А именно в этих правилах и указано: предприниматели должны содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства.

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