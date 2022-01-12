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Штраф до 1 700 гривен: украинцам придется платить за неубранный снег

12 января 2022, 13:32
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В Киеве уже составили 700 предписаний и 130 протоколов за нарушение

В Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию, которой пользуются, заставят заплатить/ УНИАН

В Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию от снега, заставят заплатить.

Правила благоустройства территории населенного пункта приняты по всей Украине. А именно в этих правилах и указано: предприниматели должны содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства, пишет "ТСН".

Штрафы за нарушение

Если предприниматель не убирает снег – заплатит от 340 до 1 700 гривен.

Столько же придется заплатить, если убранный снег вывезут не в отведенное для этого место. А такие места определяют местные власти. К тому же важно, чтобы снег был без мусора. Ведь тогда можно отхватить штраф за сброс отходов в неотведенном месте.

Штрафуют абсолютно все предприятия, которые должны убирать снег на той или иной территории. То есть и коммунальщиков. В Киеве, например, составили уже более 700 предписаний и 130 протоколов за нарушение. В том числе и на коммунальщиков.

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Кстати, киевлян вообще призывают сообщать о неубранном снеге по номеру 1551. Чтобы нерасчищенных мест было как можно меньше.

"Чего мы должны платить?"

Журналисты посетили один из районов столицы, где установлено очень много МАФов, есть магазинчики, торговый центр. Пообщался с бизнесменами. И они рассказали о том, что у них рядом с киосками тротуар чистят коммунальщики. И в то же время им тоже нужно убирать, потому что – штраф.

"Никто его платить не будет, потому что мы ничего не нарушаем, мы сами уберем и нам штрафа не выпишут. А на самом деле, да – мы не должны платить. Чего мы должны платить, если это не наша ответственность, а ответственность города?", – говорят местные предприниматели.

Читайте такжеВ Украине полностью запретят тонкие пластиковые пакеты: отказников ждут немалые штрафыА оказывается ответ на этот вопрос есть и он – о переводе ответственности с коммунальщиков на бизнес. Это объяснил глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Там проблема есть в том, что у них 50% персонала не хватает. И, фактически, вместо того, чтобы убирать, они перекладывают эти проблемы на арендаторов или на владельцев этих помещений. Здесь может быть третий вариант — что это зона ответственности владельца МАФов, но он подписал договор с компанией, которая будет убирать этот участок вокруг их помещения", – отметил Попенко.

Как ранее сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

Автор: Сергей Кущ
viber
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