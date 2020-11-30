​Степанов озвучил, какой эффект дал карантин выходного дня​

Степанов рассказал об эффективности карантина выходного дня / REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста. Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали ", - сказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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Также Степанов отметил, что Минздрав не будет рекомендовать продолжать карантин выходного дня.

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