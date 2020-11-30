​Степанов озвучил, какой эффект дал карантин выходного дня​

По словам главы Минздрава, карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта.
"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста. Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали ", - сказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.
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Также Степанов отметил, что Минздрав не будет рекомендовать продолжать карантин выходного дня.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина. Жесткие ограничения начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.