"Стопроцентный результат": в ВСУ раскрыли детали работы систем ПВО IRIS-Т и NASAMS

В ВСУ рассказали подробности работы западных систем ПВО / Facebook/pvkshid

О работе украинских систем противовоздушной обороны рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Для защиты всей территории Украины имеющихся ПВО недостаточно. При этом противовоздушная защита должна все время менять свою дислокацию во избежание поражения, подчеркнул он.

"Представьте, что Украина условно состоит из 50 квадратиков, и вот ПВО может перекрыть только 20 квадратиков. Другие территории - уже другие средства - авиация, мобильные средства. Враг это тоже знает. Поэтому средства противовоздушной обороны постоянно маневрируют, перемещаются, чтобы враг не знал", — пояснил представитель ВСУ.

Он уточнил, что враг располагает данными космической и аэроразведки, также ведется разведка с помощью дронов, агентов и предателей.

"В режиме реального времени передается информация. Они знают, что где находится и ракета прокладывает путь по разной траектории. Плюс враг имеет наземную разведку, и мы же знаем, что везде есть русские агенты, и есть "отряды Путина", которые ждут "русский мир" и будут помогать врагу", — пояснил пресс-секретарь Воздушных сил.

IRIS-Т и NASAMS на службе ВСУ

"Система Hawk еще не на дежурстве, а вот IRIS и NASAMS – это то, что уже эффективно воюет, стреляет и показывает стопроцентный результат. Но их очень мало", — отметил он.

По его словам, системы, которые уже предоставлены партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны.

"Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 километров участка фронта", - сообщил Игнат.

Он пояснил, что также Воздушные силы имеют два зенитных ракетных комплекса средней дальности NASAMS.

"Имеем две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою – это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически стопроцентно уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем", – добавил Игнат.

Ракетный террор РФ

Напомним, ранее в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

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