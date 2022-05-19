"Стратегический тупик": Гиркин закатил истерику из-за огромных потерь рашистов на Донбассе

Игорь Гиркин / УНИАН

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о катастрофическом положении для РФ в Украине.

В своем Telegram он жалуется на то, что защитники Украины создают мощные рубежи обороны, которые рашистам придется пытаться брать с большими потерями.

"Придется снова вести упорные кровопролитные бои за каждое село, каждую рощу и высотку... дорого платить русской кровью за каждые пройденные несколько сотен метров. И "спросить" за это вроде как будет и некого - "само-собой, объективным ходом событий так получилось"... хотя это вовсе не так",- пишет русский террорист.

Он напомнил, что прорывы РФ в начале войны закончились "пшиком".

Причиной он называет в корне неверную оценку оперативной обстановки, положенную в основание военного планирования и связанный с данной оценкой крайний недостаток сил и средств для закрепления и контроля пройденной территории.

Сложившуюся ситуацию на фронте он характеризует как "обескураживающий "полу-провал".

Гиркин уверен, что даже предполагаемый успех РФ на Донбассе не принесет долгожданной победы.

"Представим ненадолго, что противник в ближайшие несколько недель будет все-таки полностью разбит непрерывными фронтальными и фланговыми атаками и полностью выбит за пределы "ЛДНР". - И? - И что это даст? Это завершит войну? - Нет, нисколько. Максимум - несколько сократит линию фронта и не более того",- прогнозирует он.

Российский террорист также обратил внимание, что ВСУ уже формирует новые части на границе с Приднестровьем и Беларусью.

"То есть, когда наши ослабленные тяжелейшими боями и кровопролитными штурмами соединения выйдут к границам "ЛДНР" - их на заранее подготовленных к обороне рубежах встретят свежие и хорошо оснащенные соединения ВСУ. И даже если эти свежие соединения не захотят (по каким-то причинам) перехватить инициативу и начать контр-наступление (одно или несколько) - все равно перед Российской Федерацией во весь рост встанет перспектива длительной позиционной войны - войны, почти (с оговоркой - в нынешних реалиях) убийственной для нашей экономики, социальной и общественно-политической стабильности", - предупредил он.

Он прогнозирует, что операция РФ на Донбассе не завершиться до середины июня: "Более того - я полагаю (с высокой долей вероятности), что она не будет выполнена вплоть до того самого момента ,когда ВСУ попытаются перехватить стратегическую инициативу, начав уже планируемые прямо сейчас (уверен) наступательные операции".

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Гиркин также считает проигрышной для России перспективу затяжной окопной войны: "Ведь без прорыва вновь созданных и занятых крупными силами противника позиций - не будет разгрома ВСУ. А без разгрома ВСУ не будет итоговой победы - сколько "калибров" не выпусти по тыловым объектам - их все равно не хватит для того, чтобы полностью парализовать украинскую транспортную сеть и разрушить "до тла" экономику. Тем более невозможно надеяться на победу "путем изнурения" при условии, что "тылом" для ВСУ является практически вся Европа плюс Северная Америка. То есть, придется пытаться разбить врага в полевых сражениях. А ,простите, кем и чем?!? Если пока даже частичной мобилизации не проводится?".

"Наши успехи носят по-прежнему исключительно тактический характер. Враг пытается удержать ВСЕ важные в военном и информационно-пропагандистском отношении крупные населенные пункты. И - по всей видимости - имеет достаточно сил и резервов, чтобы надеяться на успех в этом. Если не полный, то хотя-бы частичный", - написал он и предрек "стратегический тупик" для ВС РФ.

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