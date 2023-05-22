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Су-35 летел бомбить Херсонщину: над Черным морем уничтожен новейший истребитель РФ

Алексей Тесля
22 мая 2023, 09:56 обновлено 22 мая, 10:05
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Сбитый российский истребитель Су-35 летел атаковать мирные населенные пункты Херсонской области.
ПВО, Су-35
ПВО Украины сбили российский Су-35 / Коллаж АрміяІnform, Госпогранслужба

Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в территориальных водах Украины был сбит российский истребитель четвертого поколения Су-35.

Вместе с тем в сообщении Командования ВС в Telegram обстоятельства его уничтожения не уточняются.

"Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются" - говорится в сообщении.

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Подробности уничтожения Су-35 РФ

Отметим, что информация об уничтожении российского Су-35 появилась поздно вечером в воскресенье.

При этом начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию об уничтожении российского Су-35. "Зрелище со сбитым "аналоговнет" Су-35 было невероятным", — писал он. Впрочем, впоследствии он удалил свое сообщение.

Добавим, что по опубликованной информации, сбитый российский истребитель летел атаковать мирные населенные пункты Херсонской области.

Что известно о самолете Су-35

Это российский многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Начало эксплуатации - с 2014 года.

Характеристики:

  • Экипаж: 1 человек;
  • Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч (M=1,15);
  • Максимальная скорость на высоте: 2500 км/ч (M=2,3);
  • Дальность полёта у земли (высота — 200 м, скорость — M=0,7) 1580 км;
  • Дальность полёта на высоте: без ПТБ: 3600 км с 2 ПТБ-2000 л: 4500 км;
  • Практический потолок: 20 000 м.

Вооружение:

  • 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 150 снарядов;
  • до 12 х Р-77-1;
  • до 2 х Р-27ЭТ;
  • 6 × Р-73 (РВВ-МД) большой дальности;
  • 4 × Р-37M(РВВ-БД);
  • Противокорабельные ракеты: 6 × Х-31, Х-35У или 2 × Х-59М;
  • Высокоточные боеприпасы: 6 × Х-29Т или Х-38Мхх; 5 х Х-59МК; 8 × КАБ-500КР(ОД); 3 x КАБ-1500КР(ЛГ).

По оценкам стоимость одной единицы Су-35 превышает 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.

Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.

В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.

Напомним, военный самолет Су-30 российской армии потерпел катастрофу в Иркутске. В результате есть погибшие.

Военный самолет рухнул прямо на жилые дома. В Сети опубликовали кадры, на которых Су-30 падает на землю практически вертикально.

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