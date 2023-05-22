Су-35 летел бомбить Херсонщину: над Черным морем уничтожен новейший истребитель РФ

Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в территориальных водах Украины был сбит российский истребитель четвертого поколения Су-35.
Вместе с тем в сообщении Командования ВС в Telegram обстоятельства его уничтожения не уточняются.
"Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются" - говорится в сообщении.
Подробности уничтожения Су-35 РФ
Отметим, что информация об уничтожении российского Су-35 появилась поздно вечером в воскресенье.
При этом начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию об уничтожении российского Су-35. "Зрелище со сбитым "аналоговнет" Су-35 было невероятным", — писал он. Впрочем, впоследствии он удалил свое сообщение.
Добавим, что по опубликованной информации, сбитый российский истребитель летел атаковать мирные населенные пункты Херсонской области.
Что известно о самолете Су-35
Это российский многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Начало эксплуатации - с 2014 года.
Характеристики:
- Экипаж: 1 человек;
- Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч (M=1,15);
- Максимальная скорость на высоте: 2500 км/ч (M=2,3);
- Дальность полёта у земли (высота — 200 м, скорость — M=0,7) 1580 км;
- Дальность полёта на высоте: без ПТБ: 3600 км с 2 ПТБ-2000 л: 4500 км;
- Практический потолок: 20 000 м.
Вооружение:
- 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 150 снарядов;
- до 12 х Р-77-1;
- до 2 х Р-27ЭТ;
- 6 × Р-73 (РВВ-МД) большой дальности;
- 4 × Р-37M(РВВ-БД);
- Противокорабельные ракеты: 6 × Х-31, Х-35У или 2 × Х-59М;
- Высокоточные боеприпасы: 6 × Х-29Т или Х-38Мхх; 5 х Х-59МК; 8 × КАБ-500КР(ОД); 3 x КАБ-1500КР(ЛГ).
По оценкам стоимость одной единицы Су-35 превышает 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.
Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.
В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.
Напомним, военный самолет Су-30 российской армии потерпел катастрофу в Иркутске. В результате есть погибшие.
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома. В Сети опубликовали кадры, на которых Су-30 падает на землю практически вертикально.
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