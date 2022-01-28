Суд избрал меру пресечения военному, который расстрелял сослуживцев в Днепре

Военного из Днепра отправили под арест до 27 марта / фото Telegram

Суд отправил под арест до 27 марта без права внесения залога нацгвардейца Артемия Рябчука, который убил пятерых своих сослуживцев.

Рябчук два месяца будет находиться в СИЗО. Прокуратура требовала содержания на гауптвахте.

Рябчуку грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

"Мне искренне жаль тех людей которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время (убийства сослуживцев)", – сказал Рябчук.

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Кроме того, нацгвардеец попросил суд не отправлять его на гауптвахту, а в следственный изолятор.

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Защита подозреваемого добавила, что тот "не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".

Стрельба в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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