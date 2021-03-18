Суд оправдал Пашинского за стрельбу в человека

Пашинский оправдан за стрельбу / УНИАН

Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе в человека, которого недавно простил потерпевший Вячеслав Химикус.

Как сообщает ТСН, обвиняемый в зале суда заявил, что якобы процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент со стрельбой по статье 121, "зная, что там нет состава преступления".

"Он (Рябошапка - ред.) это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией, и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", – сказал Пашинский.

Кроме того, теперь экс-нардепу вернут пистолет, из которого он стрелял в Химикуса.

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Ранее адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова заявила, что ее подзащитный отказался от исковых требований в деле против Сергея Пашинского. Химикус сообщил, что ему выплатили компенсацию и что он прощает Пашинского.

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