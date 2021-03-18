Суд оправдал Пашинского за стрельбу в человека

Пашинскому вернут изъятый пистолет, уголовное производство в отношении него закрыто.
Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе в человека, которого недавно простил потерпевший Вячеслав Химикус.
Как сообщает ТСН, обвиняемый в зале суда заявил, что якобы процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент со стрельбой по статье 121, "зная, что там нет состава преступления".
"Он (Рябошапка - ред.) это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией, и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", – сказал Пашинский.
Кроме того, теперь экс-нардепу вернут пистолет, из которого он стрелял в Химикуса.
Читайте такжеПашинский откупился за свою новогоднюю стрельбу
Ранее адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова заявила, что ее подзащитный отказался от исковых требований в деле против Сергея Пашинского. Химикус сообщил, что ему выплатили компенсацию и что он прощает Пашинского.
Дело Пашинского - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года - тогда на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между ним и народным депутатом.
- В ходе конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.
- В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения тяжелые.