Сумщина снова попала под жесткую бомбардировку "освободителей"

Сумы снова под атакой вражеских войск / Дмитрий Живицкий

Около полуночи 7 марта 2022 вражеские российские самолеты снова начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке.

По словам губернатора Дмитрия Живицкого, они уничтожили дома в селе Бытица.

Информация об убитых и раненых пока обновляется.

Читайте также"Новая Хатынь": российские захватчики уничтожили Изюм"ГСЧС разбирают завалы и тушат пожары. Медики работают. Спасаем жизнь. Так на самом деле выглядит "русский мир"... Мы не простим этого никогда!" - написал глава Сумской ОВА и опубликовал видео, на кадрах которого показан жилой частный сектор Сум - район улицы Роменская.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.

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