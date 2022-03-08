Сумщина снова попала под жесткую бомбардировку "освободителей"

ГСЧС разбирают завалы и тушат пожары. Медики работают.
Около полуночи 7 марта 2022 вражеские российские самолеты снова начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке.
По словам губернатора Дмитрия Живицкого, они уничтожили дома в селе Бытица.
Информация об убитых и раненых пока обновляется.
Читайте также"Новая Хатынь": российские захватчики уничтожили Изюм"ГСЧС разбирают завалы и тушат пожары. Медики работают. Спасаем жизнь. Так на самом деле выглядит "русский мир"... Мы не простим этого никогда!" - написал глава Сумской ОВА и опубликовал видео, на кадрах которого показан жилой частный сектор Сум - район улицы Роменская.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.
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Автор: Ульяна Полищук