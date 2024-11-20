Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

Мария Николишин
20 ноября 2024, 10:30
1045
Где отменены графики отключений.
Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений
Отключение света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Главное:

  • В 7 областях Украины отменили графики отключений света
  • Это произошло после распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго"

В среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.

В частности, в "Харьковоблэнерго" заявили, что в области графики отключений отменены.

видео дня

"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Также до отдельной команды "Укрэнерго" отменило графики отключений света "Закарпатьеоблэнерго".

"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", - сообщили там.

Стоит подчеркнуть, что свет не будут отключать и в некоторых других областях Украины, в частности:

  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Сумской.
Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений
Что означают очереди отключений / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

В то же время, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что отключения могут продолжаться при условии стабильной низкой температуры, например, если днем будет минус 2, а ночью - минус 5-6 градусов. То есть, когда морозы будут держаться не один день.

Читайте также:

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

10:54Украина
Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

10:30Украина
Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ

Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ

09:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Последние новости

11:16

ВСУ успешно освобождают Харьковщину: где продвинулись смелые воины - аналитики ISW

11:06

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

11:03

Дмитрий Кулеба показал свою первую татуировку - что и где набил экс-министр

11:01

Китайский гороскоп на завтра 21 ноября: Драконам - финансовые проблемы, Петухам - семейные споры

10:54

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
10:49

Можно доверить все: 3 самые надежные знаки зодиака

10:39

Путинистка Успенская "арестовала" собственную дочь: что происходит

10:30

Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

10:16

Ситуация на Курщине обостряется: РФ продвигается к украинскому выступлению - ISW

Реклама
09:57

Берем куриное филе и готовим райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусноВидео

09:54

У РФ готова авиация и ракеты: в ЦПД призвали украинцев реагировать на тревоги

09:50

Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФВидео

09:44

Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза

09:03

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

09:00

Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

08:52

Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атакиФото

08:43

Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Военный арсенал едва не взлетел в воздух: дроны атаковали Новгородскую область

08:23

Появились свежие фото Ассии Ахат - как она сейчас выглядит

Реклама
08:22

Пентагон готовит для Украины пакет помощи на $275 млн: что в него войдет

08:10

О насмешках США и разрешениях Байденамнение

07:59

"Украина проиграет": Зеленский признал, что без поддержки США страна не выживет

07:35

Чем отличаются две комнаты: надо найти 8 отличий за 29 секунд

07:02

В США одобрили предоставление Украине противопехотных мин - WР

06:10

Как украинская операция разрушила российские планымнение

05:30

Что означает "підсокирюватися": лишь единицы могут правильно объяснить словоВидео

05:00

Какой сегодня праздник 20 ноября 2024 года: почему в этот день нельзя идти в лес

04:30

Удары ATACMS по целям в РФ: названы военные "мишени" для ВСУ

03:57

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетниВидео

03:30

Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюансВидео

03:03

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

02:30

Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

02:00

"Страна, которая дала мне новую жизнь": Светлана Лобода сделала громкое заявление

01:44

РФ оккупировала Новую Ильинку и продвинулась на двух направлениях — DeepState

01:30

Любовь или провокация: Мадонна отреагировала на слухи про разрыв дерзким фото

01:00

Никак не могут насладиться сновидениями: какие знаки зодиака редко высыпаются

00:32

Российская девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о помолвке с актером

00:30

РФ запустила ударные беспилотники: в Киеве прогремели взрывы

19 ноября, вторник
23:50

Удары ATACMS по целям в РФ: названо число ракет на вооружении ВСУ

Реклама
23:42

"Мечтаю повторить": Соломия Витвицкая показала романтику с бойфрендом-военным

23:16

Придет настоящая беда: что ни в коем случае нельзя брать в руки 20 ноября

22:57

Ольга Харлан рассказала про собственную "смерть": "Какой-то трэш"

22:53

Штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке: в ВСУ раскрыли детали

22:28

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

22:10

РФ сбила лишь часть: известно сколько ракет ATACMS запустила Украина по РФ - СМИ

22:04

Мощные взрывы в двух областях: в РФ прилеты после атаки беспилотниковВидео

21:56

В семье "Шарлотты" из "Секса в большом городе" произошло несчастье

21:51

"Моя самая нежная": Пресняков обратился к любимой женщине - не жене

21:44

Демобилизация в Украине: в Раде рассказали о сроках принятия законопроекта

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять