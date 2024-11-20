Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

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- В 7 областях Украины отменили графики отключений света
- Это произошло после распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго"
В среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.
В частности, в "Харьковоблэнерго" заявили, что в области графики отключений отменены.
"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", - говорится в сообщении.
Также до отдельной команды "Укрэнерго" отменило графики отключений света "Закарпатьеоблэнерго".
"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", - сообщили там.
Стоит подчеркнуть, что свет не будут отключать и в некоторых других областях Украины, в частности:
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Сумской.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели".
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.
В то же время, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что отключения могут продолжаться при условии стабильной низкой температуры, например, если днем будет минус 2, а ночью - минус 5-6 градусов. То есть, когда морозы будут держаться не один день.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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