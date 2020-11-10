Свежий опрос показал, кому из политиков украинцы доверяют больше всех

Социологи отметили, что недоверие президенту как институту власти в целом превышает 60%, а совокупное недоверие Верховной Раде - более 76%.
В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
Свежий опрос Центра Разумкова показал, что Зеленскому доверяют 33% опрошенных респондентов, а не доверяют – 62%.
Чуть меньше украинцев доверяют Дмитрию Разумкову - 30%, а не доверяют - 57%.
Социологи отметили, что недоверие президенту как институту власти в целом превышает 60%, а совокупное недоверие Верховной Раде - более 76%.
Юрию Бойко доверяют 22% опрошенных (не доверяют 69%), Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%, Святославу Вакарчуку - соответственно 18% и 70%.
Показатель доверия главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука составляет 17%, а недоверия - 72%.
Юлии Тимошенко доверяют 17% и не доверяют 77% респондентов, Виктору Медведчуку - соответственно 15,5% и 76%.
Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12% и не доверяют 69% украинцев, министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%, главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михэилу Саакашвили - соответственно 10% и 80%.
Главе ОП Андрею Ермаку доверяют 8% опрошенных и не доверяют 59%, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 6% и 62%.
Баланс доверия и недоверия наилучший у Разумкова (-27,5) и Зеленского (-29,1), наихудший у Авакова (-64,4) и Саакашвили (-69,4).
Отметим, социологическая служба Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года опросила 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Какие опросы украинцев проводились ранее:
- Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.
- Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
- 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.