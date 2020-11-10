Свежий опрос показал, кому из политиков украинцы доверяют больше всех

Зеленский и Разумков возглавили рейтинг доверия украинцев / Reuters

В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Свежий опрос Центра Разумкова показал, что Зеленскому доверяют 33% опрошенных респондентов, а не доверяют – 62%.

Чуть меньше украинцев доверяют Дмитрию Разумкову - 30%, а не доверяют - 57%.

Социологи отметили, что недоверие президенту как институту власти в целом превышает 60%, а совокупное недоверие Верховной Раде - более 76%.

Юрию Бойко доверяют 22% опрошенных (не доверяют 69%), Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%, Святославу Вакарчуку - соответственно 18% и 70%.

Показатель доверия главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука составляет 17%, а недоверия - 72%.

Юлии Тимошенко доверяют 17% и не доверяют 77% респондентов, Виктору Медведчуку - соответственно 15,5% и 76%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12% и не доверяют 69% украинцев, министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%, главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михэилу Саакашвили - соответственно 10% и 80%.

Главе ОП Андрею Ермаку доверяют 8% опрошенных и не доверяют 59%, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 6% и 62%.

Баланс доверия и недоверия наилучший у Разумкова (-27,5) и Зеленского (-29,1), наихудший у Авакова (-64,4) и Саакашвили (-69,4).

Отметим, социологическая служба Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года опросила 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Какие опросы украинцев проводились ранее: