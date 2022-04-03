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Своих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую технику

3 апреля 2022, 19:01

"Вторая армия мира" показала свое истинное лицо.

Оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую технику/ facebook.com/otueast

Украинские защитники нанесли тяжелые потери российским оккупантам на поле боя. Оккупанты бросили погибших товарищей и вооружение.

Российские войска понесли тяжелые потери на одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Спасаясь, оккупанты бросили на поле боя трупы своих солдат и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы. Также удалось взять в плен российских убийц.

"Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", – заявили украинские защитники.

Ранее мы сообщали, что при организации понтонно-мостовой переправы через Десну утонуло 8 оккупантов и начальник штаба 40-го инженерно-саперного полка Александр Корник. Шесть тел не смогли достать из воды из-за сильного течения

Также мы сообщали, что россиянин украл, раскрасил и разъезжал на школьном автобусе по украинской земле. К счастью, он встретил украинских воинов.

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