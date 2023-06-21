Сыну говорили - папа в командировке: история возвращения бойца ВСУ из плена

Боец ВСУ Александр Бевзюк-Волошин откровенно рассказал о том, как попал в плен и о всех счастливых моментах обмена.

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Мальчику Мише говорили, что папа уехал в "далекую командировку" / скриншот из видео

8-летний Миша больше года ждал отца из "дальней командировки" ‒ именно так мальчику говорили, чтобы не травмировать, плен русских оккупантов, в который попал его отец ‒ 35-летний Александр Бевзюк-Волошин. Он вернулся как раз в день рождения мальчика, сообщает портал ТСН.

Александр Бевзюк-Волошин до полномасштабного военного вторжения РФ в Украину работал социологом. Однако, как только на Украину полетели первые российские ракеты — он вывез родных в безопасное место, а сам пошел в военкомат и мобилизовался. Воевал на Донбассе и возвращаясь из одного из боев, он с побратимами наткнулся на засаду россиян.

"Приняли решение сдаться в плен, их было больше и техники было больше, а мы были просто с автоматами", — вспоминает мужчина.

Тогда сыну Саше было шесть лет, ему говорили, что папа уехал в дальнюю командировку. Лишь после года и двух месяцев они с папой смогли обняться.

"У нас теперь с тобой один день рождения на двоих. У тебя 11 июня и у меня 11 июня. Две единички, потому что ты один и я один", – во время встречи сказал Александр сыну.

Мужчина вернулся из плена в день, когда его сыну исполнилось 8 лет / скриншот

Именно в день рождения мужчина вернулся домой в рамках очередного обмена пленными.

"Это ощущение, будто тебя мама берет в руки и обнимает. Посмотрел на ребят, которые стояли и начали плакать. Сразу захотелось позвонить. Мне дали мобильный телефон, я позвонил маме. Я сказал: "Мам, я жив. Я уже дома"", – говорит Бевзюк-Волошин.

Смотрите на видео историю возвращения из плена Александра Бевзюка-Волошина:

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и российскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Также 16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных военных были нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

6 мая Украина во время очередного обмена военнопленными вернула домой 45 украинских воинов. Среди них 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

В рамках очередного этапа обмена военнопленными с русскими оккупантами Украина 25 мая вернула домой 106 украинских воинов.

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