"Таких высоких цен топлива в Украине еще не было": эксперт назвал новую стоимость бензина и ДТ

АЗС поднимут цены на топливо / УНИАН

В ближайшем времени Минэкономики должно опубликовать новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива. В связи с этим, эксперты прогнозируют, что заправляться в Украине станет еще дороже, рассказал изданию Сегодня заместитель директора Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев.

По его словам, цены в рознице уже растут опережающими темпами по сравнению с оптовыми. С конца декабря по 10 января они взлетели на 3%, а в розницу Минэкономики рекомендовало увеличить их на 4%.

"Определенных предпосылок для такого решения Минэкономики мало, ведь нефть в мире только в январе подорожала на 4-6%. Это спекулятивный рост, но это повлияло на стоимость топлива", - отметил эксперт.

Рябцев прогнозирует, что 13-14 января Минэкономики опубликует новые цены на топливо, которые будут превышать нынешние в пределах 1 грн/л. То есть обычный не премиальный бензин А-95 может стоить около 33 грн/л.

По его словам, таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было.

Напомним, в Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. О ценовых изменениях с 5 по 6 января сообщает в ежедневном ценовом мониторинге Консалтинговая группа А-95.

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