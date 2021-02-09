В МИД ответили Пескову, который отнес Украину к русскому миру

По мнению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, риторика путинского спикера Дмитрия Пескова по поводу Украины как части русского мира - ошибочна.
Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о полной бесперспективности попыток продвинуть "русский мир" в Украине. Свою отповедь вчерашнему заявлению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова украинский дипломат опубликовал в Twitter.
"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" ‒ однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир ‒ многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", ‒ написал Кулеба.
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Отношения Украины и России – о чем сообщалось ранее:
- В понедельник, 8 февраля 2021 года, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле Украину считают частью русского мира.
- Путинский спикер подчеркнул, что "Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности".
- До того, Песков публично сетовал, что Украина ушла за "красные линии" РФ и всерьез нарушила интересы Москвы.
Автор: Дмитрий Видоменко