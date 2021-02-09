В МИД ответили Пескову, который отнес Украину к русскому миру

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о полной бесперспективности попыток продвинуть "русский мир" в Украине. Свою отповедь вчерашнему заявлению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова украинский дипломат опубликовал в Twitter.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" ‒ однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир ‒ многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", ‒ написал Кулеба.

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