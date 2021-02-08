У Путина заявили, что считают Украину частью русского мира

Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства, отметил пресс-секретарь Путина.
В понедельник, 8 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле Украину считают частью русского мира.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что "Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности", сообщает РИА Новости.
Также он отметил, что это приоритет для России.
"Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил представитель Кремля.
Отношения Украины и России – о чем сообщалось ранее:
- Украина окончательно порвала с русским миром, и ее будущее в союзе с западными странами необратимо, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что заявления России на переговорах по Донбассу идут вразрез с ее политикой в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что Украина ушла за "красные линии" РФ – нарушила интересы Москвы.
Автор: Адриана Бубновская