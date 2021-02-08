У Путина заявили, что считают Украину частью русского мира / УНИАН

В понедельник, 8 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле Украину считают частью русского мира.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что "Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности", сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что это приоритет для России.

"Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил представитель Кремля.

Отношения Украины и России – о чем сообщалось ранее: