"Корабельная сосна": Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией

Реакции Татьяны Домбровской пока не последовало / podrobnosti.mk.ua

Нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали не Ирину Аллахвардиеву, а николаевского политика и общественного деятеля Татьяну Домбровскую, кандидатура которой рассматривалась на пост мэра города от пропрезидентской партии.

Об этом лидер партии Слуга народа заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Корниенко принес извинения Домбровской и Аллахвердиевой, акцентировав внимание на том, что в диалоге фамилия нардепа всплыла только один раз – когда парламентарии обсуждали ее красоту. Остальные фразы были о Домбровской.

"Форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации", - отметил Корниенко.

Напоследок Корниенко добавил, что на самом деле между обсуждениями Домбровской и Аллахвердиевой была длинная пауза и, подчеркнул готовность принять отказ николаевского политика от участия в выборах мэра города от партии Слуга народа.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.