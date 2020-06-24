УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Корабельная сосна": Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией

Руководители партии Слуга народа в грубой форме обсуждали не Ирину Аллахвердиеву.

24 июня 2020, 18:15
Татьяна Домбровская
Реакции Татьяны Домбровской пока не последовало / podrobnosti.mk.ua

Нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали не Ирину Аллахвардиеву, а николаевского политика и общественного деятеля Татьяну Домбровскую, кандидатура которой рассматривалась на пост мэра города от пропрезидентской партии.

Об этом лидер партии Слуга народа заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Корниенко принес извинения Домбровской и Аллахвердиевой, акцентировав внимание на том, что в диалоге фамилия нардепа всплыла только один раз – когда парламентарии обсуждали ее красоту. Остальные фразы были о Домбровской.

"Форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации", - отметил Корниенко.

Напоследок Корниенко добавил, что на самом деле между обсуждениями Домбровской и Аллахвердиевой была длинная пауза и, подчеркнул готовность принять отказ николаевского политика от участия в выборах мэра города от партии Слуга народа.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.

Слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия новости Николаева
Сейчас вы просматриваете новость «"Корабельная сосна": Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:02
"Дети низкого качества": нардеп оскандалилась заявлением о соцвыплатах
18:53
Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020
18:16
M1 Music Awards 2020 перенесли на 2021 год
18:15
"Корабельная сосна": Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией
18:04
"Всё сложно и опасно": синоптик дала прогноз погоды для Украины Видео
17:50
"Езжайте домой": Зеленский вышел к протестующим шахтерам Видео
17:23
На параде в Москве Лукашенко демонстративно унизил Путина Видео
17:15
"Дырки жены отымел другой самец": блогерша назвала причину развода Асмус и Харламова
16:58
Старость подождет: женская одежда, которая феерически молодит Фото
16:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июня: начало любви и кардинальные перемены Видео
16:30
Ветер Любви 3 сезон - что было в 97 и 98 серии 24-06-2020 Видео
16:15
Трамп заявлял Путину о решении вопроса войны на Донбассе пророссийским президентом Украины
15:58
Война с коронавирусом: в мужском организме больше антител, чем в женском Видео
15:33
Фото голой Насти Каменских выдают за свежее фото с отдыха
15:21
Компенсация, риски разрушения здания и проблемы в ЖКХ: что говорят после взрыва дома на Позняках
15:15
Переболеть коронавирусом: ученые назвали болезни, которые начинаются после COVID-19 Видео
15:11
"Красная зона": откроет ли ЕС для Украины границы с 1 июля
15:00
Смягчения карантина не буде: названы регионы, которые застряли в "объятьях" коронавируса Видео
14:58
Чат с экологом Владимиром Борейко: почему горят чернобыльские леса и тонет Прикарпатье
14:43
Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять