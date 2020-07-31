Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат назвал причину

Максим Кривош объявил голодовку / Скриншот

Максим Кривош, который взял в заложники автобус с пассажирами в центре Луцка, объявил в СИЗО голодовку из-за плохих условий содержания.

Об этом сообщило издание ВолиньPost со ссылкой на адвоката Сергея Тиможинского. Преступник начал голодать в четверг, 30 июля.

По словам адвоката, Кривош отказался от еды из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного.

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Также защитник Кривоша заявил, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В пресс-службе прокуратуры области журналистам сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.

Теракт в Луцке

Напомним, 21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.

Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.

Также он просил президента Зеленского записать видео с призывом посмотреть фильм Земляне. Глава государства выполнил его просьбу.

Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.