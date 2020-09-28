Тищенко объявил, что займется миром на Донбассе в "новом формате"

Николай Тищенко / УНИАН

Николай Тищенко ‒ народный депутат фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) заявил, что будет в скором времени займется вопросами урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает канал Политика Страны в мессенджере Telegram со ссылкой на комментарий нардепа.

"Новая форма, парламентский формат, который будет помогать президенту в выполнении его обещаний. Если вы помните, когда он шел на выборы, главный тезис (и за это проголосовала вся страна), был мир. Поэтому сегодня мы находим новые решения. И я являюсь одним из членов этой группы", ‒ заявил Тищенко.

Немногим позднее нардеп уточнил ‒ он не войдет в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске (которую сейчас возглавляет экс-президент Украины Леонид Кравчук), а станет внедрять новый парламентский формат. Кроме того, Тищенко пообещал вскоре провести его презентацию.

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