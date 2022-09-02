Трагедия на Житомирщине: на мине подорвался автомобиль лесной охраны

На Житомирщине на мине подорвался автомобиль / УНИАН, Reuters

В Житомирской области произошла трагедия - на мине подорвался автомобиль местной лесной охраны, говорится в Facebook Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесник этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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