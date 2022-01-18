Трагедия под Черкассами: в холодильной камере нашли тела работников

Под Черкассами погибло двое работников предприятия / УНИАН

Под Черкассами на предприятии в селе Боровица произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом с двумя работниками.

Мужчин обнаружили без признаков жизни на работе, сообщили в пресс-службе Управления Гоструда в Черкасской области.

Известно, что сама трагедия случилась в воскресенье, 16 января. Погибшие работали электриком и охранником на предприятии ООО АПК АЇС, деятельность которого связана с выращиванием зерновых и технических культур.

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"По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни", - говорится в публикации.

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О таком происшествии в пресс-службе полиции Черкасской области сведений в настоящее время нет.

Между тем, разбираться в причинах и обстоятельствах трагического инцидента станет новосозданная комиссия.

"По поручению Государственной службы Украины по вопросам труда, Управлением Гоструда в Черкасской области создана комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая", - отмечается в сообщении.

Другие детали о происшествии и о самих жертвах не указываются.

Несчастный случай в Павлограде

Ранее Главред писал о том, что в Днепропетровской области в Павлограде произошел страшный случай. На рабочего упала стрела крана с бетонной плитой впридачу.

Несчастный случай произошел на территории предприятия по улице Терешкина во время транспортировке бетонных плит. Стрела крана не выдержала и сломалась, упав на находившегося под ней мужчину.

Пострадавшего достали живым и госпитализировали. Но медики не смогли спасти его жизнь. Спустя 4 часа он умер. Мужчине был 41 год.

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