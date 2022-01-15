В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитой

Мужчина скончался / zaxid.net

В Днепропетровской области в Павлограде произошел страшный случай. На рабочего упала стрела крана с бетонной плитой впридачу.

Как сообщает Днепр Час, несчастный случай произошел на территории предприятия по улице Терешкина во время транспортировке бетонных плит. Стрела крана не выдержала и сломалась, упав на находившегося под ней мужчину.

Пострадавшего достали живым и госпитализировали. Но медики не смогли спасти его жизнь. Спустя 4 часа он умер.

Мужчине был 41 год.

Все обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Реклама

Напомним, ранее в Обуховке Днепровского района Днепропетровской области на 16-летнего парня упала железобетонная плита. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Также ранее в населенном пункте, находящемся рядом с городом Первомайск в Днепропетровской области, погиб 15-летний подросток. Он надышался газом из баллона, упал и мгновенно умер. Устройство для заправки зажигалок приобрела в магазине 14-летняя девушка погибшего.

Читайте также: