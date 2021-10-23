Под Днепром 16-летнего парня раздавила бетонная плита

В результате падения железобетонной плиты погиб подросток / Фото dp.dsns.gov.ua

В Обуховке Днепровского района Днепропетровской области на 16-летнего парня упала железобетонная плита. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Как сообщили в ГосЧС Днепропетровщины, инцидент произошел 22 октября в 17:23. Железобетонная плита упала на подростка во время строительных работ. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия вызвали спасателей. Чтобы поднять бетонную плиту, пришлось привлекать кран. Только после этого сотрудники ГосЧС достали тело подростка.

Причины и обстоятельства гибели несовершеннолетнего расследует полиция.

Спасателям пришлось вызывать кран, чтобы достать тело погибшего / Фото dp.dsns.gov.ua

Как сообщал Главред, в населенном пункте, находящемся рядом с городом Первомайск в Днепропетровской области, погиб 15-летний подросток. Он надышался газом из баллона, упал и мгновенно умер. Устройство для заправки зажигалок приобрела в магазине 14-летняя девушка погибшего.

В июне в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать красивое фото для соцсетей. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.