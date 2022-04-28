"Трусы и паникеры": офицеры РФ расстреливают отказывающихся идти в наступление орков

Войска РФ отказываются наступать в Украине / facebook.com/Mikokuk

Российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их идти в наступление против Вооруженных сил Украины.

Это следует из перехвата разговора командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области, сообщает СБУ.

"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку. Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, паникеров", – рассказывает он.

В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому им хочется домой: "Детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется".

Читайте такжеЗаградотряды стреляют в спину: пленные оккупанты рассказали о тактике РФ в Украине

Ранее сообщалось о том, что "кадыровцев", которых российская пропаганда изображает как грозную силу, способную выполнить любые задачи путина, теперь называют не иначе, как "ТикТок-войсками". На войне они "отличились" только видеосъемками, зверствами против мирного населения и тем, что выступают как "заградотряды", которые не дают сбежать с поля боя российским солдатам.

Читайте еще: