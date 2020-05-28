Мир возобновляет международные авиарейсы: в МИД рассказали, куда можно полететь

Мир возобновляет международные авиарейсы / Reuters

Многие страны уже в ближайшее время намерены возобновить международные пассажирские авиаперелеты. В то же время некоторые государства еще не определились с конкретной датой восстановления работы авиарейсов. Министерство иностранных дел провело мониторинг стран, которые уже приготовились к открытию воздушных ворот.

В частности, Эстония возобновляет международное авиасообщение с 7 июня, Турция – с 10 июня (для граждан Украины - с 1 июля). Перелеты в Израиле, Болгарии, Македонии, Люксембурге, Коста-Рике, Португалии, Индонезии, Исландии и Египте возобновятся не раньше 15 июня.

В какие страны можно будет полететь на отдых после 15 июня

Португалия

Коста-Рика

Люксембург

Болгария

Израиль

Македония

Индонезия

Исландия

Египет

Согласно данным внешнеполитического ведомства, такие страны, как Великобритания, Беларусь, Ирландия, Мексика, Иран, Чехия (кроме Праги) и Нидерланды не ограничивали авиасообщение.

Ограничения на пассажирские перелеты введены в Словакии, Грузии, Австрии, Греции, Румынии и Азербайджане, однако их срок истекает уже через несколько дней.Читайте такжеАваков рассказал, когда Украина полностью откроет границы

Границы таких государств, как Куба, Молдова и Таиланд закрыты до конца июня. В Армению и Доминиканскую республику можно отправиться с 1 июля.

Частичные ограничения на въезд и выезд для иностранцев действовали в Норвегии, США, Японии, Хорватии, Бельгии и на Мальдивах. В Дании закрыты границы для граждан тех стран, где зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией. Что касается Испании, въезд на территорию государства ограничен до 22 июня.

Также в ограниченном режиме можно будет посетить Китай и Финляндию.

Ранее в Минздраве заявили, что Украина намерена возобновить международное пассажирское авиасообщение уже с 15 июня.