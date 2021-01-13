"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко

Ярош поскандалил с Порошенко / Telegram-канал Карточный офис

Бывший военнослужащий полка Азов Максим Ярош, напал в самолете на пятого президента Украины Петра Порошенко, который возвращался с отдыха на Галапагосских островах.

На видео, которое опубликовали в Telegram-канале Карточный офис, можно увидеть, как Ярош подходит в самолете к экс-президента Украины Порошенко и упрекает политика за то, что он "променял казацкое Рождество на острова", после чего делает агрессивный выпад в сторону Порошенко.

В ответ Порошенко сказал: "До свидания", а жена экс-гаранта Марина Порошенко потребовала, чтобы Ярош выключил камеру и перестал их снимать.

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Уже после приземление в Амстердаме Ярош решил снова задать неудобные вопросы Порошенко. Он сразу перешел на оскорбления, обвиняя бывшего президента в воровстве на войне и упрекая, что он вместо отдыха на островах должен помогать раненым в военных госпиталях.

На этот раз Порошенко ответил Ярошу, что тот повторяет российскую пропаганду.

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