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"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко

13 января 2021, 20:47

Ярош напал на Порошенко в самолете из Эквадора.

Ярош поскандалил с Порошенко / Telegram-канал Карточный офис

Бывший военнослужащий полка Азов Максим Ярош, напал в самолете на пятого президента Украины Петра Порошенко, который возвращался с отдыха на Галапагосских островах.

На видео, которое опубликовали в Telegram-канале Карточный офис, можно увидеть, как Ярош подходит в самолете к экс-президента Украины Порошенко и упрекает политика за то, что он "променял казацкое Рождество на острова", после чего делает агрессивный выпад в сторону Порошенко.

В ответ Порошенко сказал: "До свидания", а жена экс-гаранта Марина Порошенко потребовала, чтобы Ярош выключил камеру и перестал их снимать.

Читайте такжеВ Сети Порошенко поймали на отдыхе на Галапагосских островах

Уже после приземление в Амстердаме Ярош решил снова задать неудобные вопросы Порошенко. Он сразу перешел на оскорбления, обвиняя бывшего президента в воровстве на войне и упрекая, что он вместо отдыха на островах должен помогать раненым в военных госпиталях.

На этот раз Порошенко ответил Ярошу, что тот повторяет российскую пропаганду.

Петр Порошенко - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.
  • Во время видеообращения Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать.
  • При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.

Ярош Петр Порошенко
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