"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко

Ярош напал на Порошенко в самолете из Эквадора.
Бывший военнослужащий полка Азов Максим Ярош, напал в самолете на пятого президента Украины Петра Порошенко, который возвращался с отдыха на Галапагосских островах.
На видео, которое опубликовали в Telegram-канале Карточный офис, можно увидеть, как Ярош подходит в самолете к экс-президента Украины Порошенко и упрекает политика за то, что он "променял казацкое Рождество на острова", после чего делает агрессивный выпад в сторону Порошенко.
В ответ Порошенко сказал: "До свидания", а жена экс-гаранта Марина Порошенко потребовала, чтобы Ярош выключил камеру и перестал их снимать.
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Уже после приземление в Амстердаме Ярош решил снова задать неудобные вопросы Порошенко. Он сразу перешел на оскорбления, обвиняя бывшего президента в воровстве на войне и упрекая, что он вместо отдыха на островах должен помогать раненым в военных госпиталях.
На этот раз Порошенко ответил Ярошу, что тот повторяет российскую пропаганду.
Петр Порошенко - о чем ранее сообщал Главред:
- В Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.
- Во время видеообращения Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать.
- При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.