У Ермака ответили на угрозы Козака по Донбассу

Алексей Арестович / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявления заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о "защите" Россией населения Донбасса.

России следует перейти от прямых угроз в адрес Украины к конструктивным действиям по выполнению решений, принятых в рамках Нормандского формата, написал он на своей странице в Facebook.

"Наговорил он немало: дал несколько резких оценок внутриполитическим делам Украины, команде президента Зеленского. Погрозил использованием военной силы и распадом Украины, в случае нашей попытки вступить в НАТО и/или провести военную операцию против оккупантов, к которой мы, якобы готовимся", - подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что "никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договоренности в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года".

При этом спикер украинской делегации в ТКГ уверен в наступления международной политической ответственности за уклонение РФ от их выполнения.

"Что касается угроз применения силы против Украины...Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го)", - добавил Арестович.

Кроме этого, он подчеркнул, что руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идет путем международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой политикой. Этот путь бесперспективен, уверяет он.

"Еще более бесперспективна и опасна для самой РФ любая попытка перейти к открытому применению военной силы против Украины. Что им четко дает понять и руководство Украины, и наши партнеры по НАТО. Поэтому, вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству РФ взять на себя, наконец, политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках Нормандского формата", - добавил Арестович.

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Угрозы Дмитрия Козака в адрес Украины:

Ранее Дмитрий Козак заявил о том, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса.

Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости, заявил он.

Он добавил, что активизация боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины".

"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил Козак.

Обострение на Донбассе: