У Кравчука сделали важное заявление по обмену пленными с ОРДЛО

Идет работа по уточнению списков по обмену пленными, рассказала Татьяна Иванова.
Украина получила от представителей оккупационной власти на Донбассе списки на обмен пленными.
На сегодняшний день идет работа по уточнению списков, заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова в эфире телеканала Украина 24.
Она напомнила о том, что еще зимой украинская сторона передала свои списки на обмен пленными и все это время настаивала, чтобы зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО.
"Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет", - заявила Иванова.
Участник украинской делегации в ТКГ добавила, что на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.
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Обмен пленными на Донбассе:
- Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters заявил, что в рамках следующего обмена пленными с боевиками планируется освободить около 100 человек с каждой стороны.
- До того представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.
- Передача пленных украинцев из рук боевиков группировок "Л/ДНР" через посредничество нардепа Виктора Медведчука приостановлена. Об этом в эфире Пятого канала заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук.