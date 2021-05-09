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У Кравчука сделали важное заявление по обмену пленными с ОРДЛО

9 мая 2021, 17:58
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Идет работа по уточнению списков по обмену пленными, рассказала Татьяна Иванова.

Украина может совершить обмен пленными с ОРДЛО
В ОРДЛО передали списки на обмен пленными / @president.gov.ua

Украина получила от представителей оккупационной власти на Донбассе списки на обмен пленными.

На сегодняшний день идет работа по уточнению списков, заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова в эфире телеканала Украина 24.

Она напомнила о том, что еще зимой украинская сторона передала свои списки на обмен пленными и все это время настаивала, чтобы зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО.

"Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет", - заявила Иванова.

Участник украинской делегации в ТКГ добавила, что на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.

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Обмен пленными на Донбассе:

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