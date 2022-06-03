У "ЛНР" та "ДНР" заблокировали Viber: мессенджер назвали "военной инфраструктурой"

В "ЛНР" заблокировали Viber / timeua.com, УНИАН

В так называемой "ЛНР" заблокировали Viber, так как он является "частью украинской военной инфраструктуры". Об этом заявил "министр связи" Олег Фетисов, сообщает Дежурный по Донбассу.

Фетисов утверждает, что именно через этот мессенджер украинская армия якобы отслеживала геолокацию и координаты гражданских и военной инфраструктуры оккупантов.

"С 3 июня на территории "ЛНР" будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Данное решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры", – сказал Фетисов.

Позже стало известно о том, что подобное решение также приняли и в "ДНР".

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Стоит напомнить, что это не первый случай, когда "власти" решают блокировать соцсети.

4 марта Роскомнадзор обвинил Facebook в якобы дискриминации российских информационных ресурсов и объявил о начале блокировки соцсети на территории России.

13 марта в России решили блокировать Instagram дескать, из-за того, что там "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

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