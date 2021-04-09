У Путина обвинили Киев в обострении и пообещали защитить Донбасс

Дмитрий Песков оценил вероятность возобновления боевых действий на востоке Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о концентрации российских войск у границ Украины и военной "помощи" оккупированному Донбассу.
По его словам, Украина превращается в "потенциально нестабильный и взрывоопасный регион", поэтому РФ принимает меры по защите своей безопасности, сообщил он на брифинге, передает Интерфакс.
Говоря о стягивании войск РФ на границу Украины пресс-секретарь Путина пояснил, что президент РФ дал канцлеру Германии Ангеле Меркель разъяснения по этому поводу и напомнил, что Россиия может делать это на свое усмотрение.
"Ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий", - говорит он.
Кроме того, он также прокомментировал высказывания заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о "помощи" "ЛДНР".
"В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - добавил пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия примет меры по защите граждан с паспортами РФ на Донбассе.
На вопрос, почему Москва проводит параллели между конфликтами в Украине и в Югославии, Песков ответил: "На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса".
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Угрозы Дмитрия Козака в адрес Украины:
- Ранее Дмитрий Козак заявил о том, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса.
- Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости, заявил он.
- Он добавил, что активизация боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины".
- "Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил Козак.
Обострение на Донбассе:
- Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.