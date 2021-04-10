У Шойгу напомнили о вводе войск РФ в Украину и грозят захватить Левобережье

Армию РФ стягивают на границу Украиены / Reuters

Россия является гарантом террористических "ДНР" и "ЛНР", однако не может объявить свои гарантии прямо, поэтому вынуждена скрывать и умалчивать военные мероприятия по стягиванию войск на границу Украины, заявил член общественного совета при Министерстве обороны РФ, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Фактически же со стороны России производится концентрация значительной группировки войск, чтобы в случае украинского нападения на "ДНР" и "ЛНР" произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию для полного разгрома украинской военной группировки, как минимум в Донбассе, а скорее всего, и на всем Левобережье Украины", - заявил он в интервью Фонтанке.

Он напомнил, что сложившаяся ситуация не уникальна, поскольку в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений.

"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против "ДНР" и "ЛНР" и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения", - добавил Пухов.

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Угрозы Дмитрия Козака в адрес Украины:

Ранее Дмитрий Козак заявил о том, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса.

Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости, заявил он.

Он добавил, что активизация боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины".

"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил Козак.

Обострение на Донбассе: