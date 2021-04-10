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У Шойгу напомнили о вводе войск РФ в Украину и грозят захватить Левобережье

10 апреля 2021, 04:39
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В 2014 и 2015 годах РФ вводила группировки войск на территорию Украины, заявил Руслан Пухов.

В РФ пригрозили новым ударом по Украине
Армию РФ стягивают на границу Украиены / Reuters

Россия является гарантом террористических "ДНР" и "ЛНР", однако не может объявить свои гарантии прямо, поэтому вынуждена скрывать и умалчивать военные мероприятия по стягиванию войск на границу Украины, заявил член общественного совета при Министерстве обороны РФ, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Фактически же со стороны России производится концентрация значительной группировки войск, чтобы в случае украинского нападения на "ДНР" и "ЛНР" произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию для полного разгрома украинской военной группировки, как минимум в Донбассе, а скорее всего, и на всем Левобережье Украины", - заявил он в интервью Фонтанке.

Он напомнил, что сложившаяся ситуация не уникальна, поскольку в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений.

"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против "ДНР" и "ЛНР" и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения", - добавил Пухов.

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Угрозы Дмитрия Козака в адрес Украины:

  • Ранее Дмитрий Козак заявил о том, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса.
  • Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости, заявил он.
  • Он добавил, что активизация боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины".
  • "Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил Козак.

Обострение на Донбассе:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
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