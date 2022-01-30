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У украинцев отбирают авто за долги по коммуналке и не только: кто рискует остаться без "колес"

30 января 2022, 14:06

Большинству должников удается выкупить свои транспортные средства.

У украинцев отбирают авто за долги по коммуналке и не только / УНИАН

В Харькове местный житель долго не платил за коммунальные услуги. Он насобирал более 130 тысяч долга, а в результате остался без авто.

Об этом сообщил начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный.

По его словам, госисполнители Московского района Харькова забрали за долги у горожанина автомобиль.

"Задержано транспортное средство NISSAN LEAF по взысканию с правонарушителя средств за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети" в размере 130 тысяч гривен. Принадлежащее на праве собственности должнику транспортное средство арестовано и доставлено на площадку ГП "СЕТАМ" для дальнейшей реализации", – отметил Разумный.

Читайте такжеЖКХ-тарифы идут на рекорд: в Украине резко подорожает коммуналкаСпустя 2 дня он сообщил, что еще у одного харьковчанина изъяли авто.

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"Обнаружено имущество должника, которое находилось в розыске, а именно автомобиль: MERCEDES-BENZ, модель Е-200. Общая сумма задолженности по сводному исполнительному производству в котором находится 6 исполнительных производств в пользу городского бюджета за потребленные коммунальные услуги составляет 46337 грн. 47 коп", - написал Разумный.

За что еще могут отобрать авто?

Как ранее рассказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, транспортного средства могут лишиться водители, которые не уплатили штрафы за превышение скорости.

По его словам, уже около 200 машин были изъяты у водителей-должников. 90% владельцев изъятых авто уплатили штрафы, а 10% ждут принудительной реализации транспортного средства.

"Пока еще не реализовали ни одного изъятого автомобиля, поскольку их выкупали владельцы, погасив задолженности за полученные штрафы. Да и можно предположить, что речь идет о некритических суммах долгов для таких водителей, ведь если человек позволяет себе значительно превышать скорость, накапливать неуплаченные штрафы, то она может себе позволить их уплатить. Просто не делает этого", - заявил Гайченко.

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Автор: Сергей Кущ
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