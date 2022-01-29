Украинцам светит рост тарифов на газ: когда ждать повышения цен

/ ZIK.ua

В Украине сложились основания для коррекции тарифов на газ для населения до рыночно обоснованных уровней.

Это связано с тем, что годовые тарифы на газ, которыми была зафиксирована цена для населения до 30 апреля 2022 года, привели к образованию значительных разрывов с ценами для бизнеса, говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2022 года.

"Фиксация тарифов ЖКУ на фоне резкого удорожания стоимости газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Это может вызвать коррекцию тарифов для населения до рыночно обоснованного уровня в будущем", - говорится в документе.

При этом в НБУ предположили, что, учитывая социальную значимость ЖКУ, это может происходить постепенно, в течение нескольких лет.

В этой связи непонятно, почему тарифы в НБУ собираются "корректировать" в течение нескольких лет, а в качестве аргумента для повышения используются тарифы, действующие в кризисных 2021-2022 годах.

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Тем более что согласно январскому инфляционному отчету в НБУ признают понижающую коррекцию цен на европейский газ даже в текущем 2022 году.

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Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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