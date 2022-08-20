УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

20 августа 2022, 16:03

Путин годами готовил для западных лидеров стратегическую ловушку. Диктатор знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся.

Ричард Кэмп, Владимир Путин
Ричард Кэмп считает, что Путин может заставить Запад предать Украину / Фото УНИАН

Зимой российский диктатор Владимир Путин прибегнет к газовому шантажу, и есть риск того, что западные партнеры могут предать Украину. Такое мнение высказал бывший командующий британской армией полковник Ричард Кэмп.

Как пишет The Telegraph, по мнению Кэмпа война может перейти в фазу "глубокой заморозки", а страны-союзники Украины начнут давить на президента Украины Владимира Зеленского.

"В то время как европейцы слепо утоляли свой голод по дешевой российской энергии, Путин годами готовил для них стратегическую ловушку. Его финансирование, дезинформация и агенты влияния в экологическом движении увеличили зависимость от России", - сказал Кэмп.

Полковник считает, что Запад хочет вести к минимуму экономический ущерб из-за санкций. Страны-союзники Украины значительно сократили потребление газа среди бытовых потребителей, а также цены на газ могут сильно взлететь. Это вызовет массовое недовольство избирателей, что может вынудить политиков пересмотреть свою поддержку Украины и жесткие санкции против России.

Кэмп добавил, что российский диктатор Путин знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся, в том числе путем полного отключения энергоснабжения.

"С этой нависшей над их головами угрозой он будет манипулировать прекращением огня на саммите G20 в ноябре, заявив, что мир может наступить, если он удержит Донбасс, Крым и захваченную им территорию вдоль южного побережья Украины", – пояснил британский военный.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее также заявлял, что страны Европы должны сохранять единство, потому что зимой может начаться газовый шантаж со стороны Российской Федерации.

19 августа стало известно, что российский газовый монополист Газпром на период с 31 августа до 1 сентября приостановит поставки топлива в Европу по трубопроводу Северный поток-1. Якобы будут проводиться технические работы. На фоне заявления компании цена на газ на биржах в европейских странах превысила показатель в 2700 долларов за тысячу кубометров.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна бить по России в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок по газопроводу Северный поток.

Другие новости:

война в Украине Газпром газ Владимир Путин новости Украины и мира
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:59

Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в Украине

16:56

"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - экспертВидео

16:56

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

16:51

Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье ХерсонаВидео

16:36

"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного КрымаВидео

Реклама
16:23

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

16:18

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:03

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

15:41

В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к "геноциду украинцев"Видео

15:33

"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

15:08

"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

15:07

Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на ЛуганщинеВидео

15:02

"Град не усмотрел": в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

14:59

"Срок годности подходит к концу": Майка Тайсона сфотографировали в инвалидной коляске

14:58

За преступления должны отвечать дети и внуки россиян: Ермак об обстреле ВознесенскаВидео

14:38

Худший сценарий - доллар по 100: экономист рассказал, что ждет украинские обменники до конца годаВидео

14:38

В Крыму на ТВ запустили ролик с Зеленским: киберпартизаны показали видеоВидео

14:23

"Потеряла сознание в машине и не пришла в себя": муж Писанки рассказал, как умерла его тещаВидео

13:49

Оккупанты РФ накрыли огнем многоэтажку на Николаевщине: много раненых, среди них детиВидео

13:36

Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФВидео

Реклама
13:01

"Не было выбора": Шойгу разразился новыми фантазиями относительно причин войныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

12:54

"Фашистская вертикаль": у Зеленского ответили на призывы в РФ к геноциду украинцев

12:22

"Мы ехали пофотографироваться": оккупант оригинально оправдался, как попал на войнуВидео

12:18

"Закройте Крым, нам страшно": на оккупированном полуострове паника после новой "бавовны"ФотоВидео

12:18

Украинцам стоит делать запасы: продукты в Украине серьезно взлетят в цене

11:42

"Вопрос Крыма решится скоро": эксперт объяснил, как Украина будет освобождать полуостровВидео

11:41

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл деталиВидео

11:21

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

10:59

"Нет никакой пощады": дипломат РФ призвал к геноциду украинского народа

10:56

В оккупированном Бахчисарае прогремели взрывыВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:50

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

10:42

"Бавовна" в Сочи: возле международного аэропорта вспыхнул пожар, поднимаются клубы черного дымаВидео

10:40

Гороскоп на сегодня 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

10:34

Взрывы в тылу РФ и новое наступление: в разведке Британии дали прогноз о ситуации на фронтеВидео

10:01

Оккупанты 5 месяцев держат в плену военного медика Марьяну Мамонову, в октябре ей рожатьВидео

09:57

"Утро доброе": у Зеленского сделали заявление после новых взрывов в КрымуВидео

09:10

Климкин объяснил, кого на самом деле поддерживает президент Турции в войне в УкраинеВидео

08:50

Взрывы в Севастополе: по штабу ЧФ России ударили беспилотникомВидео

Реклама
08:31

РФ разворачивает в Украине новый армейский корпус: куда перебросят наемниковВидео

08:30

"Дым идет до сих пор": ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе - мэр

08:30

Что делать, чтобы машинка не прыгала при стирке: лучшие советыВидео

08:23

Мой прогноз: Россия проиграет войну и режим Путина рухнет максимум в течение годамнение

07:53

Ночью мощные взрывы прогремели в Николаеве, Харькове и Одессе: первые подробностиВидео

07:01

Угроза на День Независимости: ВСУ играют на опережениемнение

06:00

У Путина уже нет других вариантов, кроме капитуляции - Александр КоваленкоВидео

05:40

Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пеклоВидео

05:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

05:20

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять