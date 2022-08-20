У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

Ричард Кэмп считает, что Путин может заставить Запад предать Украину / Фото УНИАН

Зимой российский диктатор Владимир Путин прибегнет к газовому шантажу, и есть риск того, что западные партнеры могут предать Украину. Такое мнение высказал бывший командующий британской армией полковник Ричард Кэмп.

Как пишет The Telegraph, по мнению Кэмпа война может перейти в фазу "глубокой заморозки", а страны-союзники Украины начнут давить на президента Украины Владимира Зеленского.

"В то время как европейцы слепо утоляли свой голод по дешевой российской энергии, Путин годами готовил для них стратегическую ловушку. Его финансирование, дезинформация и агенты влияния в экологическом движении увеличили зависимость от России", - сказал Кэмп.

Полковник считает, что Запад хочет вести к минимуму экономический ущерб из-за санкций. Страны-союзники Украины значительно сократили потребление газа среди бытовых потребителей, а также цены на газ могут сильно взлететь. Это вызовет массовое недовольство избирателей, что может вынудить политиков пересмотреть свою поддержку Украины и жесткие санкции против России.

Кэмп добавил, что российский диктатор Путин знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся, в том числе путем полного отключения энергоснабжения.

"С этой нависшей над их головами угрозой он будет манипулировать прекращением огня на саммите G20 в ноябре, заявив, что мир может наступить, если он удержит Донбасс, Крым и захваченную им территорию вдоль южного побережья Украины", – пояснил британский военный.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее также заявлял, что страны Европы должны сохранять единство, потому что зимой может начаться газовый шантаж со стороны Российской Федерации.

19 августа стало известно, что российский газовый монополист Газпром на период с 31 августа до 1 сентября приостановит поставки топлива в Европу по трубопроводу Северный поток-1. Якобы будут проводиться технические работы. На фоне заявления компании цена на газ на биржах в европейских странах превысила показатель в 2700 долларов за тысячу кубометров.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна бить по России в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок по газопроводу Северный поток.

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