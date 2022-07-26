"Надо избавиться от зависимости": Кулеба отреагировал на газовый шантаж Путина против Европы

Кулеба раскритиковал газовый шантаж Европы Путиным / УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин не сможет шантажировать мир российским газом, если страны не будут зависеть от топлива РФ. Такой зависимости надо избавиться. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он считает, что газовая война, которую ведет Путин, является "прямым продолжением его войны против Украины".

"Везде, где он может причинить вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ - дать ответный удар и избавиться от любой зависимости", - написал Дмитрий Кулеба.

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Газовый шантаж Европы со стороны России

Глава Кремля Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия, дескать, собралась получать оплату за газ от стран ЕС только в рублях. По его словам, Москва приняла такое решение из-за санкций со стороны Запада, в результате которых российскому государству, мол, стало невыгодно получать выплаты в иностранной валюте.

Большая семерка резко отвергла требование РФ получать деньги за газ в рублях. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заметил, что такое требование противоречит контрактам, согласно которым европейцы не обязаны платить Москве за топливо в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва может перекрыть поставки газа в Европу, если Запад откажется платить в рублях.

31 марта Путин подписал указ, предусматривающий, мол, поступление денег за поставки газа для "недружественных стран" в рублях. Германия и Франция резко выступили против этого.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от тех заявлений, которые ранее звучали в Кремле. Компании Европы по-прежнему будут платить Москве за газ в евро.

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