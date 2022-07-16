Больше потратили на нефть и газ из России, чем на помощь Украине: Линкявичюс раскритиковал ЕС

Линас Линкявичюс жестко раскритиковал ЕС / Фото УНИАН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Евросоюза потратили значительно больше средств на финансирование России, чем на помощь Украине. На это обратил внимание бывший министр иностранных дел и экс-министр обороны Литвы Линас Линкявичюс.

"Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег на покупку нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями. Прискорбно", - написал Линкявичюс в Twitter.

Седьмой пакет санкций против России

15 июля Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Предлагается запретить импорт российского золота, усилить контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий.

Санкции ЕС не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.

"Европейская комиссия одобрила совместное предложение о новом пакете мер по поддержанию и усилению эффективности шести масштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России", - говорится в заявлении ЕК.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что действие санкций против РФ предлагают продлить до января 2023 года. В конце января состоится пересмотр сроков и мер.

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Как сообщал Главред, 9 июля российский диктатор Владимир Путин, который от начала широкомасштабной войны против Украины делал вид, что для РФ не страшны введенные против нее санкции Запада, наконец признал их негативное влияние на российскую экономику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если все страны мира одновременно введут антироссийские санкции, в таких условиях Кремлю будет очень сложно, и не останется другого выбора, кроме как прекратить войну.

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