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Путин внезапно "прозрел": он признал влияние санкций на РФ и отчитал чиновников "за равнодушие"

9 июля 2022, 13:13

Наложенные Западом ограничения уже так прижали кремлевского диктатора к стенке, что ему пришлось озвучить вслух очевидное.

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Путин признал влияние санкций на РФ и отчитал чиновников за равнодушие/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин, который от начала широкомасштабной войны против Украины делал вид, что для РФ не страшны введенные против нее санкции Запада, наконец признал их негативное влияние на российскую экономику.

Об этом он сказал во время совещания с членами правительства. Однако он всё еще пытается "гордо заявлять", что якобы западные страны всё равно не преуспели в своих планах повлиять на Россию на экономическом фронте, ведь "их экономический блицкриг не удался".

"Так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг – он, конечно же, провалился. Но всё-таки убытки он нам наносит. Эти действия, ограничения, они наносят ущерб нашей экономике. И многие риски еще сохраняются", – пришлось признать Путину очевидное, беспокойно ерзая на своем стульчике.

При этом президент РФ отчитал своих чиновников за то, что они слишком сильно расслабились и уже не обращают внимания на санкции, махнув на них рукой. Хотя российские чиновники, очевидно, просто подсели за эти месяцы на постоянную российскую пропаганду о том, что якобы "санкции России не страшны".

"Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги поверхностно начинают относиться к мерам, к которым мы должны прибегать для устранения этих угроз. Ай, наплевать на эти санкции, пошли они подальше, всё уже в прошлом, мы со всем уже справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть, риски сохраняются", – ноет Путин в своем кремлевском кресле.

Напомним, украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта со своей подругой, в котором россиянин жаловался, что президенту Владимиру Путину абсолютно безразлична судьба российских военных, находящихся в Украине, а также потери армии.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж выразил мнение, что применение Россией ядерного оружия в войне против Украины маловероятно. Россия знает, что Запад следит за ее действиями и в любой момент может ответить на ядерный удар, сказал генерал.

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