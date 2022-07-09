Кого не пустят в отпуск в Украине из-за войны – перечень сфер

В Гоструда объяснили, кто из украинцев в этом году не сможет отдохнуть из-за военного положения.
Часть украинцев на время действия военного положения останутся без отпусков. Законодательством предусмотрено, что работодатели могут отказать в отдыхе представителям десяти сфер труда.
На такой шаг работодатели могут пойти, опираясь на законодательство, если будут видеть, что предприятию в нынешних условиях нужно непрерывно функционировать. Тогда работнику могут отказать в любых видах отпуска. Кто именно может остаться без отпусков, пояснил и. о. председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Денера в эфире "Сніданку з 1+1".
Он отметил, что в законодательстве предусмотрены такие ограничения для работников следующих сфер:
- топливно-энергетического сектора;
- нефтяной промышленности;
- газовой промышленности;
- ядерной энергетики;
- здравоохранения;
- системы жизнеобеспечения;
- транспорта и почты;
- оборонной промышленности;
- металлургической промышленности;
- гражданской защиты.
Уровень ежегодного отпуска сделали одинаковым для всех
В то же время в законодательстве предусмотрено, что на период действия военного положения уровень количества дней, на которые человек может пойти отдыхать, будет одинаковым для всех, объясняет и. о. руководителя Гоструда.
"В мирное время у нас минимальная продолжительность ежегодного отпуска определялась как 24 календарных дня. Но, учитывая специфику работы, и педагоги, и другие категории работников имели несколько увеличенные отпуска: педагоги – 56 календарных дней, несовершеннолетние – 51, задействованные в подземных работах – 28 и так далее. На период военного времени экономика должна работать и не время для такого полноценного отдыха. Поэтому законодатели приняли решение, что минимальный срок ежегодного отпуска должен быть один для всех", – пояснил Игорь Денера.
Однако, по его словам, это не касается дополнительных отпусков, которые предусмотрены, в частности, за работу во вредных условиях, для тех, кто имеет двух и более детей и т.п.
Также Денера пояснил, что неиспользованные дни никуда не исчезнут. Если у работника было право уйти в отпуск за год на 36 дней, а теперь уменьшили это количество до 24 дней, то это остальное не сгорает, а накапливается. То есть эти дни можно будет использовать потом или взять за них компенсацию в денежном эквиваленте.
Ранее Главред объяснял, что делать, если работодатель не выплатил зарплату во время военного положения. С началом войны на многих предприятиях наблюдается невыплата зарплат. Это происходит по объективным причинам, однако есть и такие случаи, когда работодатели просто пользуются законодательным ослаблением.
Напомним, в Украине поднимут заработную плату работникам медицинской сферы. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, базовая зарплата будет на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и 13 500 гривен для медсестер.
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