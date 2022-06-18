Работодатель не выплатил зарплату во время военного положения: должен ли он вернуть деньги

Может ли работодатель не выплачивать зарплату во время военного положения / РИА Новости Украина

Война не является освобождением работодателей от оплаты зарплаты. Они должны сделать все, чтобы своевременно начислить и выплатить заработные платы работникам. Об этом сообщает ТСН.uа.

С началом войны на многих предприятиях наблюдается невыплата зарплат. Это происходит по объективным причинам, однако есть и такие случаи, когда работодатели просто пользуются законодательным ослаблением.

Если работодатель не имеет возможности выплатить работнику зарплату, то в Гоструда ему рекомендуют:

Оформить простой: время простоя надо будет оплачивать в размере не менее двух третей среднего заработка работника.

Если работник согласен и если он не привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры, ему может быть предоставлен оплачиваемый ежегодный отпуск или отпуск за свой счет. Во время военного положения продолжительность такого отпуска не включается в предусмотренный законодательством срок в 15 календарных дней в течение года.

Работодатель может временно приостановить действие трудового договора. Это предусматривает временное приостановление обеспечения работника работой, а также приостановление работником выполнения работы. Приостановление действия трудового договора не означает прекращения трудовых отношений.

Трудовые отношения могут прекратить, если работодатель из-за военных действий не может организовать работу для работника.

Ответственность за невыплату зарплаты во время военного положения

Работодателя могут освободить от ответственности за невыплату заработной платы, если он потерял возможность начислять и выплачивать зарплату и может предоставить по этому доказательства. Закон освобождает работодателя от ответственности за не вовремя выплаченную или вообще невыплаченную зарплату.

Однако работодатель не освобождается от обязанности выплаты зарплаты в полном объеме после окончания военного положения. Срок выплаты зарплаты работникам может быть перенесен до возобновления деятельности предприятия.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продолжение всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней - до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней-она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое длится с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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